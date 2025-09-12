Туск заочно заперечив Трампу щодо вторгнення дронів до Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вступив у заочну дискусію з президентом США Дональдом Трампом, який заявив, що масове вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі 10 вересня могло бути помилкою.

«Можливо, це була помилка. Але незалежно від цього, я нічим не задоволений у цій ситуації. Але я сподіваюся, що все це скоро закінчиться», – сказав він журналістам.

На це Туск у соціальній мережі X написав: «Ми також хотіли б, щоб атака дронів на Польщу була помилкою. Але це не так. І ми це знаємо».

Раніше у своїй соціальній мережі Truth Social Трамп опублікував неоднозначний пост, присвячений прибуттю російських дронів до Польщі: «Що це за порушення польського повітряного простору російськими дронами? Ну от знову…»

Також 10 вересня президент США поговорив телефоном із президентом Польщі Каролем Навроцьким та підтвердив союзницькі зобов’язання, зокрема присутність американських військ у Польщі.

У ніч на 10 вересня 19 дронів влетіли в польський повітряний простір. Польща збила три з них. У повітрі перебували не лише польські літаки, а й літаки союзних держав, розміщених у Польщі.



