У Білорусі почалися спільні з Росією навчання «Захід-2025». Вони триватимуть до 16 вересня

Росія та Білорусь вранці 12 вересня почали масштабні спільні військові навчання «Захід-2025». Двома днями раніше Польща звинуватила Москву в ескалації напруги через пуск безпілотників у її повітряний простір.

Східні союзники НАТО, що межують із Білоруссю – Польща, Литва та Латвія – перебувають у стані підвищеної готовності до навчань, які, за твердженням Білорусі, відбудуться поблизу Борисова. Усі три країни посилили заходи безпеки перед навчаннями, а Польща повністю закрила свій кордон із Білоруссю.

Водночас польські чиновники попередили, що вони закривають кордон, «доки загроза не буде усунена», а не на час навчань. Інші країни НАТО також вжили запобіжних заходів.





Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про «критичні дні» для своєї країни. Він сказав, що Польща ближче до «відкритого конфлікту», ніж будь-коли з часів Другої світової війни, після того, як Польща та її союзники підняли літаки в повітря, щоб збити російські дрони, які пролітали через її повітряний простір вранці 10 вересня.

Москва стверджує, що Північноатлантичний альянс неправильно тлумачить події, повідомляє агентство AFP.

«Це планові навчання, вони не спрямовані проти когось», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський раніше застерігав щодо ймовірних намірів Москви у зв’язку з навчаннями:

«Сенс таких дій Росії точно не є оборонним і спрямований саме проти України».

У 2021 році Москва направила близько 200 тисяч військовослужбовців на аналогічні навчання, лише за кілька місяців до початку наступу в Україні. Очікується, що цьогорічні навчання «Захід» будуть набагато меншими, оскільки сотні тисяч російських військовослужбовців зараз воюють в Україні.

У січні Білорусь заявила, що у навчаннях візьмуть участь 13 000 військовослужбовців, але пізніше стало відомо, що їхня кількість буде скорочена приблизно вдвічі.

За словами Туска, навчання покликані імітувати окупацію Сувальського коридору – географічного проміжку, що проходить вздовж кордону між Польщею та Литвою, оточеного Білоруссю та російським анклавом Калінінград. Коридор вважається вразливою точкою для НАТО і потенційно може стати першою ціллю російського нападу.

У серпні Мінськ заявив, що у навчаннях буде задіяна нова російська експериментальна ракета, здатна нести ядерну зброю – «Орешник». Міністерство оборони Білорусі заявило, що метою навчань є «відпрацювання спільних дій білоруських та російських військ у забезпеченні військової безпеки Союзної держави та готовності до відбиття можливої агресії».



