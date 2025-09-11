Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Польща на три місяці обмежила польоти на кордоні з Білоруссю та Україною

Пошкоджений дрон після падіння поблизу села Чоснувка на сході Польщі, 10 вересня 2025 року
Пошкоджений дрон після падіння поблизу села Чоснувка на сході Польщі, 10 вересня 2025 року

Влада Польщі обмежила польоти на сході країни на кордоні з Білоруссю та Україною, починаючи з 10 вересня. Обмеження діятимуть до 9 грудня 2025 року, повідомило Польське агентство з аеронавігаційного обслуговування.

У зоні, де запровадили обмеження, цілодобово заборонено польоти цивільних безпілотників. Ночами в цій зоні можуть літати лише військові літаки, а вдень повітряні судна, які повідомили про політ владі Польщі.

Крім того, в зоні можуть літати повітряні судна, які надають екстрену допомогу, у тому числі під час стихійного лиха чи надзвичайних ситуацій.

Обмеження на польоти запровадили на вимогу оперативного командування збройних сил Польщі «з метою державної безпеки», повідомили в агентстві аеронавігаційного обслуговування.

Польща запровадила обмеження після того, як близько 20 російських безпілотників залетіли на територію країни вночі 10 вересня. Щоб відбити загрозу, у повітря підняли винищувачі Польщі та Нідерландів. Частину дронів збили, частина впала на польську територію. Після того, що сталося, офіційна Варшава попросила союзників по НАТО надати додаткові системи протиповітряної оборони й технології боротьби з безпілотниками.

Польща оголосила про повне закриття кордону з Білоруссю в ніч на 12 вересня через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025», які відбудуться з 12 до 16 вересня на території Білорусі.


