Польща на три місяці обмежила польоти на кордоні з Білоруссю та Україною

Влада Польщі обмежила польоти на сході країни на кордоні з Білоруссю та Україною, починаючи з 10 вересня. Обмеження діятимуть до 9 грудня 2025 року, повідомило Польське агентство з аеронавігаційного обслуговування.

У зоні, де запровадили обмеження, цілодобово заборонено польоти цивільних безпілотників. Ночами в цій зоні можуть літати лише військові літаки, а вдень повітряні судна, які повідомили про політ владі Польщі.

Крім того, в зоні можуть літати повітряні судна, які надають екстрену допомогу, у тому числі під час стихійного лиха чи надзвичайних ситуацій.

Обмеження на польоти запровадили на вимогу оперативного командування збройних сил Польщі «з метою державної безпеки», повідомили в агентстві аеронавігаційного обслуговування.

Польща запровадила обмеження після того, як близько 20 російських безпілотників залетіли на територію країни вночі 10 вересня. Щоб відбити загрозу, у повітря підняли винищувачі Польщі та Нідерландів. Частину дронів збили, частина впала на польську територію. Після того, що сталося, офіційна Варшава попросила союзників по НАТО надати додаткові системи протиповітряної оборони й технології боротьби з безпілотниками.

Польща оголосила про повне закриття кордону з Білоруссю в ніч на 12 вересня через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025», які відбудуться з 12 до 16 вересня на території Білорусі.



