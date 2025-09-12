Сирський підтвердив зустріч із начальником Генштабу Польщі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 12 вересня повідомив про «плідну розмову» з начальником Генерального штабу Збройних Сил Польщі генералом Веславом Кукулою.

За його словами, він висловив вдячність Польщі за підтримку та військову допомогу. Сирський розповів польському командувачу про оперативну ситуацію на фронті та поточні потреби Сил оборони.

«Обговорили й інші теми, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті дронової атаки військ Російської Федерації по територіях України й Польщі», – повідомив він.

На думку Сирського, потрапляння російських дронів у повітряний простір Польщі посилює висновок щодо необхідності більше інвестувати в дієву безпеку східного флангу НАТО і України.

«Вірю, що це стане сигналом для всіх зайняти більш активну позицію», – додав головнокомандувач.

Напередодні польський Генштаб повідомив про розмову начальника штабу Вєслава Кукули з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Розмова відбулася через день після того, як влада Польщі повідомила, що під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, їх збили сили НАТО. В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.



