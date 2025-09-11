Доступність посилання

Політика

Які сценарії відпрацьовує Росія та Білорусь? «Захід-2025», реакція НАТО, атаки РФ

Стартують спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід-2025».

Сусідні країни Європи закривають повітряний простір з Білоруссю та Росією.

Польща просить додаткові системи ППО.

  • Експерти прораховують: куди саме летіли російські дрони у Польщі?
  • Чи пов’язана ця атака російських дронів із військовими навчаннями РФ?
  • Що саме відпрацьовують російські військові?
  • Про які сценарії йдеться?
  • До чого готується Путін?
  • І чи готове до цього НАТО?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:

