Які сценарії відпрацьовує Росія та Білорусь? «Захід-2025», реакція НАТО, атаки РФ

Стартують спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід-2025».
Сусідні країни Європи закривають повітряний простір з Білоруссю та Росією.
Польща просить додаткові системи ППО.
- Експерти прораховують: куди саме летіли російські дрони у Польщі?
- Чи пов’язана ця атака російських дронів із військовими навчаннями РФ?
- Що саме відпрацьовують російські військові?
- Про які сценарії йдеться?
- До чого готується Путін?
- І чи готове до цього НАТО?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:
