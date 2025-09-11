Рада безпеки ООН проведе засідання через російські дрони в Польщі

Рада безпеки ООН на прохання Польщі проведе екстрене засідання щодо порушення Росією польського повітряного простору, повідомило Міністерство закордонних справ Польщі.

Дату засідання там не назвали, проте Словенія, Данія, Греція, Франція і Велика Британія попросили Раду безпеки зібратися 12 вересня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на дипломатів.

Раніше сьогодні президент Польщі Кароль Навроцький назвав вторгнення російських дронів у польський повітряний простір спробою Росії перевірити реакцію Варшави і НАТО.

«Російська провокація була не більше ніж спробою перевірити наші можливості та реакцію. Це була спроба перевірити механізм дії в рамках НАТО й наші можливості реагування. Завдяки чудовим польським пілотам і нашим союзникам, Польща, яка є членом НАТО, не боїться російських дронів», – написав Навроцький у соцмережі X.

Влада Польщі, починаючи з 10 вересня, обмежила польоти на сході країни на кордоні з Білоруссю й Україною. Обмеження діятимуть до 9 грудня 2025 року, повідомило Польське агентство з аеронавігаційного обслуговування. У зоні, де запровадили обмеження, цілодобово заборонено польоти цивільних безпілотників. Ночами в цій зоні можуть літати лише військові літаки, а вдень повітряні судна, які повідомили про політ владі Польщі. Крім того, в зоні можуть літати повітряні судна, які надають екстрену допомогу, у тому числі під час стихійного лиха чи надзвичайних ситуацій.

Обмеження на польоти запровадили на вимогу оперативного командування збройних сил Польщі «з міркувань державної безпеки», повідомили в агентстві аеронавігаційного обслуговування.

Польща запровадила обмеження після того, як близько 20 російських безпілотників залетіли на територію країни вночі 10 вересня. Щоб відбити загрозу, у повітря підняли винищувачі Польщі та Нідерландів. Частину дронів збили, частина впала на польську територію. Після того, що сталося, офіційна Варшава попросила союзників по НАТО надати додаткові системи протиповітряної оборони й технології боротьби з безпілотниками.

Польща також оголосила про повне закриття кордону з Білоруссю з 12 вересня через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025», які відбудуться з 12 до 16 вересня на території Білорусі.