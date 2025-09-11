До МЗС Чехії викликали російського посла через дрони у Польщі

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський 11 вересня повідомив, що вирішив викликати посла РФ після вторгнення російських дронів у польський повітряний простір.

«Я вирішив викликати російського посла. Російські безпілотники в Польщі – це чиста провокація Кремля. Чехія твердо стоїть на боці Польщі. Ми будемо захищати територію Альянсу», – написав Ліпавський у соцмережі X.

Раніше сьогодні президент Польщі Кароль Навроцький назвав вторгнення російських дронів у польський повітряний простір спробою Росії перевірити реакцію Варшави і НАТО.

«Російська провокація була не більше ніж спробою перевірити наші можливості та реакцію. Це була спроба перевірити механізм дії в рамках НАТО й наші можливості реагування. Завдяки чудовим польським пілотам і нашим союзникам, Польща, яка є членом НАТО, не боїться російських дронів», – написав Навроцький у соцмережі X.

За даними польської влади, під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, їх збили сили НАТО.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Читайте також: Зеленський після атаки дронів РФ по Польщі: тільки спільні європейські сили можуть дати захист

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.