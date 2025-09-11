Латвія закриває повітряний простір біля кордону з Білоруссю й Росією щонайменше на тиждень

Латвія закриває повітряний простір вздовж східного кордону з Білоруссю та Росією щонайменше до 18 вересня, заявило Міністерство оборони у четвер. Обмеження набуває чинності о 18 годині 11 червня.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс назвав «сигналом попередження» російські безпілотники в повітряному просторі НАТО і закликав зробити все можливе, щоб «запобігти ескалації атак дронів».

«Закриття повітряної зони Латвії дозволить нам повністю контролювати обмежений повітряний простір, полегшить виявлення несанкціонованих літальних об’єктів, звільнить обмежену зону для винищувачів місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії та нашої протиповітряної оборони, а також дозволить проводити посилені випробування акустичних систем моніторингу повітряного простору, проводити симуляції роботи дронів та боротьби з ними, розгортати додаткові мобільні бойові підрозділи та проводити навчання», – йдеться в коментарі Спрудса.





На думку командувача збройних сил Латвії Каспарса Пуданса, закриття повітряного простору прискорить реагування бойових груп протиповітряної оборони на потенційні загрози.

За даними Міноборони, наразі Національні збройні сили Латвії не бачать безпосередньої загрози для країни, водночас залишаються в стані підвищеної готовності протягом навчань із національної оборони Namejs 2025:

«Щоб знизити загрозу дронів, підрозділи Національних збройних сил постійно чергують у східному прикордонному районі, щоб за необхідності збивати дрони держави-агресора. Крім того, було посилено місію повітряного патрулювання НАТО, а також впроваджуються нові акустичні системи моніторингу повітряного простору».

Раніше 11 вересня Польське агентство з аеронавігаційного обслуговування повідомило, що Польща обмежує польоти на сході країни на кордоні з Білоруссю та Україною, починаючи з 10 вересня. Обмеження діятимуть до 9 грудня 2025 року.

Польща запровадила обмеження після того, як близько 20 російських безпілотників залетіли на територію країни вночі 10 вересня. Щоб відбити загрозу, у повітря підняли винищувачі Польщі та Нідерландів. Частину дронів збили, частина впала на польську територію. Після того, що сталося, офіційна Варшава попросила союзників по НАТО надати додаткові системи протиповітряної оборони й технології боротьби з безпілотниками.

Польща оголосила про повне закриття кордону з Білоруссю в ніч на 12 вересня через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025», які відбудуться з 12 до 16 вересня на території Білорусі.



