Літак президента Литви пів години кружляв над країною через виявлення дрона – LRT

Літак із президентом Литви Гітанасом Науседою увечері 2 травня близько пів години не міг приземлитися в аеропорту столиці країниВільнюса, оскільки надійшла інформація про виявлення безпілотника. Про це повідомив речник президента Томас Бержинскас, передає литовський громадський мовник LRT.

«Під час наближення до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника та про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку», – заявив Бержинскас.

За даними порталу Flightradar24, літак президента вилетів із Гельсінкі о 19:10 2 вересня, потім кружляв над центральною частиною Литви і о 21:17 сів у Вільнюсі, повідомляє Delfi. Прямий рейс з Гельсінкі до Вільнюса стандартно триває приблизно півтори години.

Як уточнює LRT, дрон був зафіксований над районом Вільнюса Лепкальніс. Кому він належав, поки що невідомо.

Наприкінці липня поліція Литви повідомляла, що місцеві жителі зауважили невідомий безпілотник, який перетнув повітряний простір Литви з боку Білорусі. Через п’ять днів дрон знайшли на полігоні Гайжюнай, розташованому в Йонавському районі. За повідомленнями, знайдений безпілотник схожий на дрон «Гербера», який російські війська використовують під час війни проти України.



