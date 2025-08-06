У НАТО відреагували на порушення повітряного простору Литви російськими БпЛА

У НАТО «дуже серйозно» ставляться до порушень повітряного простору Литви російськими військовими безпілотниками – про це заявила речниця Альянсу Елісон Гарт за підсумками розмови генсекретаря НАТО і голови МЗС Литви.

«Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поспілкувався з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом щодо нещодавніх порушень повітряного простору Литви російськими військовими безпілотниками. НАТО дуже серйозно ставиться до цих інцидентів. Ми залишаємося пильними і готовими захищати кожен сантиметр території НАТО», – йдеться в заяві, оприлюдненій у соцмережі X.

5 серпня Литва звернулася до НАТО з проханням про «негайні заходи» для посилення своєї протиповітряної оборони після того, як російський дрон минулого тижня пролетів над балтійською країною.



Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що він і міністр оборони Довіле Шакалєнє написали генеральному секретарю НАТО Марку Рютте з проханням про «негайні заходи для посилення можливостей протиповітряної оборони в Литві».

За словами Будріса, 28 липня російський військовий безпілотник порушив повітряний простір Литви – це вже другий подібний інцидент менш ніж за місяць. «Ці повторювані інциденти є тривожною ознакою поширення російської агресії проти України на територію НАТО», – написав він у соцмережі Х.

За словами міністерки Шакалєнє, основною версією залишається те, що дрон, який залетів до Литви, не був спрямований навмисно і залетів, бо був дезорієнтований. «Ситуація в будь-якому випадку серйозна. У нас немає конкретних даних про те, що він був направлений до Литви навмисно», – заявила на пресконференції Шакалєнє, яку цитувало місцеве видання Delfi.



Безпілотник 28 липня залетів на територію Литви і пізніше його виявили на Гайжюнському полігоні. Він мав вибуховий пристрій, його знешкодили.



Генпрокуратура Литви вважає, що це безпілотник Gerbera російського виробництва – тип, який зазвичай використовується як приманка під час ударів Росії проти України.

Про подібні випадки повідомляли й інші балтійські країни, зокрема Латвія.