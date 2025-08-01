На полігоні в Литві знайшли ще один безпілотник з Білорусі на п’ятий день після інциденту

Безпілотник, який 28 липня прилетів до Литви з Білорусі, був знайдений на військовому полігоні Гайжюнай у Йонауському районі, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Цю інформацію балтійській новинній службі BNS підтвердила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

«Ми підтверджуємо, що безпілотник знайдено. Додаткова інформація буде доступна найближчим часом», – сказала голова литовського Міноборони.

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Безпілотник був знайдений за понад 100 кілометрів від Білорусі. Раніше знайдений безпілотник був схожий на російський дрон «Гербера», призначений для обману систем протиповітряної оборони, оскільки він нагадує іранський бойовий безпілотник Shahed.

На місці події працюють військові слідчі та сапери.

Вранці 28 липня литовська поліція попередила громадян про вторгнення безпілотного літального апарату невстановленого типу з території Білорусі.

Головний радник Національного центру управління кризами (NKVC) Дарус Бута повідомив новинному порталу Delfi, що безпілотник, зафіксований на висоті близько 200 метрів, востаннє бачили поблизу Вільнюса.







