Литва готова виділити 30 млн євро на закупівлю Patriot для України – міністерка оборони країни

Литва підтримує плани Сполучених Штатів посилити протиповітряну оборону України, заявила міністерка оборони країни Довіле Шакалієне. Про це, за її словами, вона повідомила під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Геґсетом.

Шакалієне, зокрема, повідомила про плани створити нову інфраструктуру та навчальні бази для американських солдатів, розміщених у цій країні.

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Крім того, під час зустрічі вона висловила підтримку рішенню президента Сполучених Штатів Дональда Трампа надати Україні озброєння за рахунок країн НАТО.

«Литва готова долучитися до постачання систем Patriot Україні. Ми плануємо виділити на це 30 мільйонів євро», – додала вона.

Раніше 25 липня Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала підтвердження на три системи Patriot з 10 необхідних: на дві від Німеччини та одну – від Норвегії.

Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп готовий продавати Україні системи Patriot, завдання знайти гроші на всі 10 систем. Також, як зазначив президент, хотілося б мати до кожної системи одразу пакет із ракетами.

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Міністр оборони України Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.



