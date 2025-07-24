Литовська спецслужба звернулася з попередженням до білорусів у Литві

Департамент державної безпеки Литви (ДДБ), заяву якого цитує видання Delfi, повідомив, що Комітет державної безпеки Білорусі все частіше зв’язується з представниками білоруської діаспори в Литві, Польщі, Грузії та інших країнах через соціальні мережі, пропонуючи гроші, пільги та «гарантії» безперешкодного в’їзду до Білорусі в обмін на інформацію про демократичні рухи.

За даними ДДБ, білоруські спецслужби також чинять тиск і погрози щодо родичів, які залишилися в Білорусі.

«Останнім часом почастішали операції проти офісу Світлани Тихановської, спрямовані на перешкоджання його діяльності», – зазначає DDB.

Литовська спецслужба закликає білорусів, які знайшли притулок у Литві, не приставати на провокаційні пропозиції КДБ та попереджає про кримінальну відповідальність «за сприяння службам безпеки та розвідки ворожих країн».