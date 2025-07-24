США схвалили продаж Україні обладнання для ППО та гаубиць М109 на 330 мільйонів доларів

Сполучені Штати схвалили продаж Україні обладнання для протиповітряної оборони та ремонту сахохідних гаубиць М109 на загальну суму 330 мільйонів доларів, повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони США.

Вартість першого з пакетів, призначеного для модифікації та технічного обслуговування, надання запасних частин, витратних матеріалів і аксесуарів та інших послуг щодо ППО, становить 180 мільйонів доларів.

Вартість другого пакета, призначеного для технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту самохідних гаубиць M109 та пов’язаного з ними обладнання, становить 150 мільйонів доларів.

23 липня Пентагон повідомив, що Сполучені Штати схвалили продаж Україні зенітних ракетних комплексів Hawk у модифікації Phase III та бойових машин піхоти Bradley на суму 322 мільйони доларів.

Читайте також: Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійну зброю

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів. У Європі привітали цю заяву, але вважають, що 50 днів – це дуже багато.



