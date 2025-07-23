США схвалили продаж Україні ЗРК Hawk та БМП Bradley на 322 млн доларів – Пентагон

Сполучені Штати схвалили продаж Україні зенітних ракетних комплексів Hawk у модифікації Phase III та бойових машин піхоти Bradley на суму 322 мільйони доларів. Про це 23 липня повідомив сайт Пентагону.

Постачання розподілене на два пакети.

Перший із них вартістю 172 мільйони доларів передбачає надання ракетної системи Hawk з подальшим технічним обслуговуванням, що включає п’ятитонні вантажівки, запасні частини до системи Hawk, ремонт та капітальний ремонт зенітних установок Hawk, навчання та інше необхідне для користування цим видом ЗРК обладнання, включно з запасними частинами для ракет MIM-23 Hawk.

У другому пакеті вартістю 150 мільйонів доларів – бойові машини піхоти Bradley та їхній ремонт.

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14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів. У Європі привітали цю заяву, але вважають, що 50 днів – це дуже багато.