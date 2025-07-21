Умєров на своєму останньому «Рамштайні» підбив підсумки роботи на чолі Міноборони

Міжнародна допомога Україні в 2025 році сягнула «рекордних» 43 мільярдів доларів, заявив колишній міністр оборони, секретар Ради безпеки і оборони Рустем Умєров на засіданні «Рамштайну» 21 липня.

За його словами, це «є найвищим показником з початку повномасштабного вторгнення».

«Разом з нашими партнерами ми створили дев’ять коаліцій функціональних можливостей, ми розпочали передачу F-16 та Mirage. Ми запустили коаліцію дронів, що дає нам технологічну перевагу на полі бою. І оскільки ця машина продовжує рухатися вперед, вплив вашої підтримки продовжує відчуватися там, де це найважливіше - на передовій, з тими, хто ризикує всім заради нашої свободи».

За словами Рустема Умєрова, Україна тепер «не просто одержувач – ми тепер повноцінний учасник спільного виробництва».

«За останні два роки ми інвестували понад 20 мільярдів у власну оборонну промисловість. Сьогодні майже 40% потреб на передовій покриваються всередині країни, а 95% дронів, що використовуються на фронті, виробляються в Україні», – відзначив колишній міністр оборони.

Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбувається 21 липня у форматі онлайн, передала раніше кореспондентка Радіо Свобода.

Участь у засіданні беруть 52 країни на рівні міністрів оборони або їх заступників. Головують Велика Британія й Німеччина, які скликали зустріч.

Україну представляють міністр оборони Денис Шмигаль, якого на новій посаді вітають учасники зустрічі, і його попередник Рустем Умєров, що обійняв посаду секретаря РНБО і представляв Україну на попередніх зустрічах у цьому форматі.