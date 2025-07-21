«Критично не вистачає систем ППО та ракет до них» – Шмигаль і Сирський на «Рамштайні»

Найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них, повідомили 21 липня на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») міністр оборони України Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Нам все ще критично не вистачає систем протиповітряної оборони та ракет до них. Далекобійної зброї, артилерійських снарядів, бронетехніки, евакуаційного обладнання, електронних систем, радарів, безпілотних систем, і ми повинні більше покладатися один на одного, щоб разом досягати більших результатів», – наголосив Олександр Сирський.

Денис Шмигаль, анонсувавши, що перехід у Міністерстві оборони після кадрових змін «буде плавним», також говорив про протиповітряну оборону як пріоритет.

«Моє перше прохання стосується термінової закупівлі американської зброї для України – протиповітряної оборони, особливо ракет Patriot PAC-3, а також боєприпасів, які є надзвичайно важливими для нас. Цієї ночі відбувся ще один масований комбінований напад: 24 ракети й 426 бойових безпілотників атакували українські цивільні об’єкти – знову ж таки, втрати та жертви серед цивільного населення. Отже, російський терор триває. Нам потрібно зміцнити нашу протиповітряну оборону. Я прошу США зробити цю зброю доступною для придбання, а наших європейських партнерів – надати все необхідне фінансування цих закупівель», – вказав новий очільник Міноборони.

Зранку 21 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через нічну російську повітряну атаку в Україні постраждали 15 людей, двоє загинули. За словами глави держави, удар спричинив пошкодження в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині, також ударні дрони збивали на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині та Херсонщині.