Пісторіус і Гілі розповіли про німецько-британський план озброєння України

Міністри оборони Німеччини та Великої Британії Борис Пісторіус і Джон Гілі 21 липня на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») розповіли про спільний план посилення української протиповітряної оборони.

За словами Джона Гілі, він зі своїм німецьким колегою домовився про партнерство у наданні Україні критично важливих ракет до систем ППО.

Борис Пісторіус розкрив деталі цього плану.

«Ми разом із нашими британськими друзями надамо 220 тисяч 35-міліметрових набоїв для зенітної гарматної системи Gepard у стислі терміни, що фінансується Німеччиною. Щоб захистити небо над Україною, ми повинні підтримати українські збройні сили в їхніх наступальних зусиллях, спрямованих на послаблення повітряних можливостей Росії. Саме тому ми фінансуємо комплексні закупівлі далекобійних безпілотників українського виробництва. Ці системи вже доводять свою цінність на полі бою. Вони знищують російські літаки, безпілотники та ракети на землі задовго до того, як вони зможуть становити загрозу Україні, її міським центрам чи інфраструктурі. Перші системи, що фінансуються Німеччиною, будуть доставлені українським збройним силам протягом наступних кількох днів і будуть готові до негайного використання», – розповів міністр оборони Німеччини.

Його британський колега Джон Гілі вказав, що Лондон пообіцяв надати Україні понад 4,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги цього року, що є «найвищим рівнем за всю історію».

«Ми продовжуємо виконувати цю обіцянку, включаючи 700 мільйонів фунтів стерлінгів на артснаряди, ракети далекого радіуса дії та оборонні ракети, причому 150 мільйонів з цієї підтримки було надано за останні два місяці. З березня Велика Британія поставила Україні майже 50 тисяч безпілотників. Це допомагає нам виконати наше зобов'язання збільшити кількість безпілотників, які ми постачаємо Україні цього року, удесятеро», – відзначив Гілі.

Борис Пісторіус підтвердив, що Німеччина «зробить свій внесок у якомога швидше надання п'яти вкрай необхідних систем Patriot», а також надасть додаткові інвестиції та забезпечить тісну технічну співпрацю між німецькою та українською оборонною промисловістю.

Раніше 21 липня міністр оборони України Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвали найкритичнішою потребою України закупівлю систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.

Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбувається 21 липня у форматі онлайн, передала раніше кореспондентка Радіо Свобода.

Участь у засіданні беруть 52 країни на рівні міністрів оборони або їх заступників. Головують Велика Британія й Німеччина, які скликали зустріч.

Україну представляють міністр оборони Денис Шмигаль, якого на новій посаді вітають учасники зустрічі, і його попередник Рустем Умєров, що обійняв посаду секретаря РНБО і представляв Україну на попередніх зустрічах у цьому форматі.