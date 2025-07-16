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Новини | Події

У Литві на ринку праці поменшало білорусів, але стало більше українців

Вільнюс, ілюстративне фото
Вільнюс, ілюстративне фото

З початку року до Литви на роботу приїхало 32 тисячі іноземців із третіх країн (на 11% менше, ніж торік), та 6 800 громадян із країн ЄС (на третину більше). Водночас, як зазначається у звіті Литовської служби зайнятості, за рік кількість іноземних працівників у країні зросла на 8,7% до понад 150 тисяч громадян третіх країн, та на 27% (до 15,5 тисячі) громадян Європейського Союзу.

Число білорусів скоротилося на 2,7% до 47 200 осіб, натомість кількість українців зросла на 8,4% до 49 100.

Найбільшими спільнотами громадян третіх країн на ринку праці Литви все ще залишаються українці (49 тисяч), білоруси (47 тисяч), узбеки (9,9 тисячі), таджики (6,6 тисячі) та індійці (5,9 тисячі).

Серед тих, хто має громадянство країн Європейського Союзу, найбільше зросла латвійська громада – на 35,8% до 4,1 тисячі, румунів – на 27,4% до 4,7 тисячі, та поляків – на 14,3% до 2,2 тисячі.

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