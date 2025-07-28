Литва внесла до списку «небажаних осіб» ще 10 громадян Грузії

Портал Міграційної служби Литви доповнив свій список іменами 10 громадян Грузії, проти яких запроваджені візові обмеження. Про оновлення списку «небажаних осіб», до якого потрапили судді, прокурори, члени владної партії «Грузинська мрія» тощо, влада Литви повідомила минулого тижня, проте імена підданих санкціям громадян стали відомі лише 28 липня.

Серед них четверо суддів, двоє прокурорів, двоє депутатів від владної грузинської партії, а також голова уряду Аджарії Сулхан Тамазашвілі й голова Антикорупційного бюро Ражден Купрашвілі.

У цілому в списку небажаних осіб Литви фігурують 102 громадянина Грузії.

У грудні 2024 року Литва запровадила візові обмеження щодо засновника та почесного голови «Грузинської мрії» Бідзіни Іванішвілі, грузинського прем’єра Іраклі Кобахіддзе та ще 16 представників владної партії. До списку також потрапили високопосадовці МВС, судді та прокурори.