Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі звинуватило громадянина Колумбії в здійсненні теракту, йдеться в повідомленні відомства від 29 липня. На момент висунення звинувачення він вже перебував під вартою в Празі.

За даними слідства, чоловік причетний до підпалу двох будівельних складів у Мазовецькому воєводстві у 2024 році на завдання російських спецслужб.

Представник російської спецслужби, як повідомляється, контролював дії обвинуваченого та фінансував його: громадянин Колумбії отримував від нього докладні інструкції щодо вчинення теракту, в тому числі для виготовлення «коктейлю Молотова».

ABW зазначає, що російські спецслужби через телеграм систематично вербують громадян латиноамериканських країн для проведення розвідки та підпалів. Зроблені під час завдання фотографії та відео потім використовувалися російськомовними ЗМІ з метою дезінформації та пропаганди.





«Спроби російських спецслужб надихнути громадян Південної Америки, які подорожують до країн ЄС безвізовим режимом, на скоєння злочинів базувалися виключно на мотиві швидкого і легкого заробітку», – йдеться у повідомленні польської спецслужби.

Як уточнює канал «Настоящее время», йдеться про 26-річного колумбійця Андреса Альфонсо де ла Ос де ла Круза. У червні 2025 року суд у Чехії засудив його до восьми років позбавлення волі за підпал трьох автобусів на зупинці громадського транспорту у Празі. Влада Чехії заявила, що до цього були причетні спецслужби Росії.

Справу розслідує Спільна слідча група, до складу якої увійшли представники Польщі, Чехії, Румунії та Литви.



