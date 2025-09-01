FT: літак із фон дер Ляєн сідав у Болгарії без сигналу GPS. У глушінні підозрюють РФ

Екіпаж літака, на якому летіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Лейєн, був змушений використовувати для посадки в Болгарії 31 серпня паперові мапи, розповіли три джерела видання Financial Times.

За словами співрозмовників, сигнал GPS зник на всій території аеропорту в місті Пловдив удень 31 серпня. Упродовж години літак із фон дер Ляєн на борту кружляв у зоні очікування аеропортом, після чого пілоти вирішили посадити його за допомогою паперових мап.

Адміністрація управління повітряним рухом (це підрозділ Міністерства транспорту Болгарії) підтвердила болгарській службі Радіо Свобода факт переривання сигналу під час посадки літака Урсули фон дер Ляєн в аеропорту Пловдива. Вони повідомили Радіо Свобода, що з початку повномасштабної війни Росії проти України спостерігається зростання числа випадків втрати сигналу GPS.

У пресслужбі Єврокомісії виданню Politico також підтвердили інцидент із відключеним сигналом GPS, додавши, що літак приземлився благополучно.

Заступник прессекретаря Єврокомісії Аріанна Подеста повідомила виданню, що болгарська влада «підозрює, що це кричуще втручання було здійснено Росією».

Про інциденти із GPS сусідні з Росією країни НАТО повідомляли й раніше.

За оцінками експертів, ще в 2024 році через перешкоди GPS постраждали десятки тисяч цивільних авіарейсів. Зокрема, 25 і 26 квітня два літаки авіакомпанії Finnair, що прямували з Гельсінкі до міста Тарту в Естонії, були змушені повернутися в аеропорт вильоту через такі перешкоди.

Високопосадовець у розмові з FT припустив, що Росія може глушити GPS-сигнали, щоб захистити Калінінград від потенційних атак українських безпілотників.

У березні 2024 року видання The Times повідомило, що Росія могла заглушити GPS-сигнал літакові Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, на якому міністр оборони Ґрант Шаппс повертався з Польщі на батьківщину. За даними журналістів, сигнал GPS був відсутній приблизно 30 хвилин, коли літак Dassault 900LX Falcon пролітав над Балтійським морем біля Калінінградської області.







