Кремль глушить GPS та зв’язок у сусідів-країн НАТО – ISW

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), Кремль наразі «активно» загострює гібридні наступальні операції, які включають глушіння GPS-сигналів та перешкоджання комунікаціям у прикордонних з Росією країнах-членах НАТО.

Зокрема, польські, фінські, шведські та держави Балтії звернулися до Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU) через «значне зростання» випадків радіонавігаційних перешкод і спуфінгу. У листі, датованому 23 червня, було вказано на «зростаючі труднощі із сигналом у повітряному русі та інших критично важливих системах»

Зокрема, Литва повідомила про 22-кратне збільшення випадків глушіння GPS з липня 2024 року. У Естонії регулятор відзначив, що 85 % польотів стикалися з порушенням сигналу, а збої координат стають дедалі частішими.

ISW також зазначає, що дані електронні операції використовують технології, вдосконалені Росією під час війни в Україні, і застосовуються безпосередньо щодо країн-членів НАТО, включно з комунікаційним саботажем у військовій логістиці

Таким чином, ISW робить висновок про те, що «Кремль не обмежується бойовими діями, а веде глибоку гібридну кампанію, використовуючи електронну війну як інструмент стратегічного тиску на сусідів із НАТО».

Вранці 14 січня 2022 року стало відомо про кібератаку на урядові сайти в Україні. Згодом почала поширюватися інформація щодо можливого витоку даних із порталу «Дія». Кіберполіція тоді заявила, що ця інформація не відповідає дійсності і «є нічим іншим як елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі».

У Держспецзв’язку тоді повідомили, що використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft для знищення даних, зафіксоване в кількох установах, що стали жертвами атаки.



