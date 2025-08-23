На фронті відбулося понад 130 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

З початку доби 23 серпня на фронті відбулося 134 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ. Крім того, застосував 1439 дронів-камікадзе, здійснив 3169 обстріли населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже третина боїв відбулася на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія. П’ять бойових зіткнень досі тривають», – указано у вечірньому зведенні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському та Придніпровському напрямках.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

