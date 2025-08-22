Галина Гичка

МУКАЧЕВО, КИЇВ – 21 серпня Росія вдарила по Закарпаттю – уперше за час повномасштабної війни область зазнала значних руйнувань. Два «Калібри» знищили американське підприємство з виробництва електроніки Flex на околицях Мукачева – вогонь охопив 7 тисяч квадратних метрів. Пожежу продовжують гасити і наступного дня.

За даними ОВА, внаслідок удару в Мукачеві постраждали 23 людини.

Радіо Свобода розповідає про наслідки для Закарпаття від знищення підприємства – одного із найбільших роботодавців і платників податків. А також про те, як місцеві жителі близького до Угорщини регіону реагують на прицільний російський ракетний удар по заводу.

Що кажуть місцеві жителі

Про те, що Мукачево пережило найбільшу атаку за час повномасштабної війни, наочно свідчили клуби чорного диму над містом та неприємний «пластиковий» запах у повітрі.

Офіс підприємиці з Мукачева Олени Ціви знаходиться недалеко від місця удару. У коментарі Радіо Свобода вона каже, що вночі з доньками ховалася у підвалі будинку, проте після відбою повітряної тривоги на роботу зранку вийшли всі.

«Пахло пластмасою, ми ввімкнули вентиляцію, дали інструкцію працівникам, як поводитися. Вже на робочому місці доплели маскувальну сітку для військових (маємо в офісі обладнане місце цього). Так вирішили конвертувати хвилювання у щось корисне»

Місцевий підприємець Віктор Стинич сказав Радіо Свобода, що, на його думку, мукачівці сприйняли ситуацію без особливої паніки.

«За три роки не було подібних ситуацій, крім тих ракет, які збили у Ключарках (ракетна атака на Закарпаття 13 грудня 2024 року – ред.), то мукачівці сприймають це досить спокійно. Як буде далі – покаже ситуація. Якщо ракета прилетить ще раз, то по–різному будуть сприймати. А якщо зараз буде пауза на якісь місяці, то забудуть так, як і раніше»

Та Олена каже, що люди по-різному на ракетний удар. Серед її працівниць – вимушена переселенка:

«Їй було погано, вона згадала все, що пережила, у неї почалася панічна атака»

Провідний роботодавець Закарпаття

«Будуйте кар'єру з найбільшим роботодавцем Закарпаття» – банер біля заводу Flex на фоні пожежі та клубів диму, виглядає промовисто.

Завод «Флекстронікс» у Мукачеві – підприємство американської компанії Flex – лідера з виробництва продуктів електроніки в Україні та світі. Серед основних напрямів виробництва – виготовлення електронних вузлів, побутова техніка та телекомунікаційні товари, а також комплектуючі для галузі охорони здоров’я та інших електронних виробів. В Мукачеві завод працював з 2012 року.

Під час російського ракетного удару на території заводу перебувало майже 600 людей із понад 2, 5 тисяч співробітників – це працівники третьої, «нічної» зміни. Усі вони були в укритті, як того вимагають безпекові протоколи компанії.

Питання тільки у тому, щоб бізнес, який заходить, був захищений. Тому ця гарантія має бути сильна

Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні, побував на поруйнованому ракетними ударами заводі у день російської атаки. Він каже, що цей обстріл наочно продемонстрував, що сама тільки присутність американського бізнесу в Україні не є гарантією безпеки від російських ударів.

«У лютому (2025 року – ред.) в Києві ми з міністром фінансів США Скоттом Бессентом готували «угоду про копалини». І одна з риторик була, що ось це (присутність американського бізнесу та інвестицій – ред.) буде гарантією безпеки. Але ми бачимо, що це не працює. Україна відкрита для бізнесу. Питання тільки у тому, щоб бізнес, який заходить, був захищений. Тому ця гарантія має бути сильна», – сказав Андрій Гундер в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода Live).

Винятково цивільне виробництво

Гундер також заперечив чутки про те, що нібито на заводі Flex розгорнули виробництво товарів воєнного призначення.

«Нам зараз важливо донести до Білого дому, до Трампа, що це (завод Flex в Мукачеві – ред.) – це одна з найбільших американських інвестицій на Заході України. Це було винятково цивільне виробництво, компанія виробляла, зокрема, кавомашини. Там не було ніякого військового виробництва. Хто розпускає такі чутки – не вірте їм»

Там не було ніякого військового виробництва. Хто розпускає такі чутки – не вірте їм

У відповіді на запит Радіо Свобода, в компанії Flex також наголосили, що виробництво не виготовляло продукції військового призначення.

Наразі компанія оцінює збитки від ракетного удару.

«Зараз ми оцінюємо масштаби пошкоджень нашого об’єкта, і наш План забезпечення безперервності бізнесу активовано. На цей момент наша головна мета – забезпечити безпеку та добробут наших працівників», – кажуть у Flex.

За інформацією заступника голови Закарпатської ОВА Василя Іванча, за минулий рік це виробництво сплатило понад 340 млн грн податків, а за 7 місяців цього року – більше ніж 285 млн грн. Американські інвестиції в компанію склали близько 24,5 млн доларів.

За мірками області, це дуже велике підприємство

«Треба розуміти, що промисловість на Закарпатті не так сильно розвинена, як в інших регіонах. Однак за мірками області, це дуже велике підприємство. Я не думаю, що це [ракетний удар по заводу, – ред] масштабним чином позначиться на економіці регіону. Бо надходження до бюджету диверсифіковані, і бюджет Закарпатської області не залежить від роботи одного підприємства», – сказав в ефірі в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода Live) закарпатець, народний депутат із фракції «Слуга народу» Андрій Жупанин.

Закарпатська ОВА розпочала процедуру оформлення документів для компенсації збитків компанії з американськими інвестиціями.

«Після завершення робіт з ліквідації наслідків ракетного удару розпочнемо формувати пакет документів на оперативне отримання державної допомоги на відновлення виробничих потужностей. Йдеться про суму до 16 млн грн. Розпочали роботу щодо можливого працевлаштування людей на інші підприємства, щоб зберегти фахівців і допомогти забезпечити заробітну плату», – повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.

Він наголосив, що від функціонування заводу, де виготовляли цивільні побутові прилади, залежали тисячі сімей.

На російський удар по заводу американської компанії Flex - Ukraine відреагувала і голова уряду України Юлія Свириденко:

«Рік тому ми з командою відвідали завод у Мукачеві. Тоді мене вразили масштаб інвестицій, технологічність і сила цього підприємства. І куди б ми не приїжджали у відрядження за кордон – у Японію, Берлін чи інші міста – скрізь зустрічали побутову електроніку, зроблену тут. Зроблено в Україні. Росія атакувала Мукачево та цей завод. Представники місцевої і центральної влади на зв'язку з керівництвом заводу по першочерговим заходам. Всім рідним та близьким мої слова підтримки. Українській команді FLEX – бажаю сил та витримки. Ми з вами».

Чому зараз?

Те, що російська армія за час повномасштабної війни проти України переважно уникала атакувати Закарпаття, експерти пояснювали не лише віддаленістю регіону від лінії фронту, а й тим, що область розташована на кордоні з одразу чотирма державами-членами ЄС і НАТО – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною (до угорського кордону від Мукачева – усього 35 кілометрів). До того ж очільники двох останніх країн – Роберт Фіцо і Віктор Орбан – є прихильниками президента РФ Володимира Путіна. Їх називають «троянськими кіньми Путіна в ЄС».

Раніше атаки на регіон обходилися без масштабних наслідків: у травні 2022 року ракета пошкодила залізничну підстанцію у Воловці (70 км від Мукачева), а у грудні 2024–го дві російські ракети збили вже над самим Мукачевим.

Невелика похибка у налаштуванні дрона чи ракети, може спричинити міжнародний скандал

«Моя особиста думка, що на Закарпатті немає «привабливих цілей», по яких бити (мається на увазі великі промислові підприємства – ред.). По-друге, все-таки Закарпаття близький до кордонів регіон. Моє рідне місто Виноградів розташоване за 20 кілометрів від кордону з Румунією, і 20 кілометрів – з Угорщиною. Дуже велика ймовірність, що невелика похибка у налаштуванні дрона чи ракети, може спричинити міжнародний скандал», – вважає народний депутат Андрій Жупанин.

Але атака на Мукачево, за його словами, свідчить про те, що зараз «війна не має меж та не обмежується областями, а гори нас не захистять».

Народний депутат також очікує, що після удару жителі Закарпаття будуть активніше перераховувати кошти на підтримку ЗСУ.

Знаково, що хоч і незначно, але від ракетної атаки постраждав й Мукачівський замок «Паланок», яким дуже опікується Угорщина. Там вибило кілька шибок, але їх до приходу туристів встигли замінити.

Останній раз бойові дії завдавали шкоди замку ще в 1703–1704 роках, коли відбувалися бої з австрійськими військами.

Одна з туристок, яка відвідала замок у день атаки, розповіла Радіо Свобода, що хоч і було страшно вночі, але екскурсію до замку вирішила не скасовувати.

«Було дуже страшно, сильне задимлення. Сюди ще діставалися ракети, й обстріли цих регіонів. Тому дуже обурені, дуже вражені у поганому сенсі. В замок пішла, бо тут дуже гарно. Наша країна гарна, незважаючи на те, що роблять наші сусіди»