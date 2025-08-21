Сійярто, реагуючи на удар по Україні, не згадав Росію і Закарпаття

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на масований російський удар по Україні, зокрема по Закарпаттю, де проживає угорська меншина. При цьому він не згадав, ані що удару завдала Росія, ані постраждалого Мукачева.

«Ранкові новини з України ще раз доводять, що мир потрібен якомога швидше! Кожен повинен працювати всіма силами, щоб якомога швидше було досягнуто мирної угоди, яка покладе край війні! Тільки так можна запобігти подальшому кровопролиттю і руйнуванням», – написав Сійярто у фейсбуці.

Прем’єр Віктор Орбан не коментував удар. Раніше голова угорського уряду заявляв, що громадяни Угорщини, які живуть в Україні, «гинуть на війні» і застерігав від надання зброї ЗСУ.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.

Угорщина блокує прогрес України на шляху до ЄС, зокрема відкриття першого переговорного кластера «Основи». Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який раніше висловлював претензії до України через недостатній, як він вважав, захист нацменшин, зокрема угорської, згодом почав пояснювати це тим, що країна – у стані війни.