Львів, Мукачеве, Запоріжжя. Масована повітряна атака РФ по Україні: наслідки

У ніч на 21 травня Росія атакувала дронами і ракетами Київ та інші міста у майже всіх регінах України. Навіть Закарпаття, де відбулося влучення в один із промислових об'єктів Мукачева.

Радіо Свобода збирає і оновлює інформацію про наслідки цієї масованої комбінованої російської повітряної атаки по всій території України.

Російська армія здійснила цю атаку на тлі нібито досягнутих між США і Росією під час зустрічі на Алясці домовленості про переговори щодо завершення війни між президентом України Зеленським і очільником РФ Путіним.

Російські дрони-камікадзе та ракети усю ніч атакували Україну, а саме Київ та область, Рівне, Луцьк, Львів, Мукачеве, Запоріжжя, Дніпро і область, Полтавщину, Чернігівщину, Сумщину, Житомирщину, Хмельниччину, Вінниччину, Тернопільщину, Франківщину.

Львів

У Львові російська армія поцілила у житлову забудову.

Одна людина загинула, дві постраждали, повідомив за попередніми даними міський голова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

«Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку «Шахедами» та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни», – написав мер Львова.

Пізніше він повідомив, що кількість постраждалих через російський удар по Львову зросла до трьох:

«Повідомили про ще одну третю постраждалу. Жінка, 38 років, у лікарні святого Пантелеймона. Поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень»

За словами Садового, вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків (вікна та дахи).

На місці російського удару працюють рятувальники.

Мукачеве, Закарпаття

У Мукачеві російська армія поцілила по території одного з підприємств міста. Виникла пожежа.

На місці події працюють рятувальні служби.

Як повідомили Мукачівська міська рада та голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у Telegram: внаслідок удару поранень зазнали 12 людей.

«Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним. Стан пацієнтів стабільний», – зазначили в міськраді.

Пізніше голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що внаслідок російського удару на Мукачівщині зруйновано складські приміщення підприємства.

Під удар потрапило підприємство американської компанії з виготовлення електроніки, уточнив пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Ракета вразила великого американського виробника електроніки..., цивільний об'єкт

«Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військовими. Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні», – написав міністр у соцмережі Х.

Міністр зауважив, що це не перша атака Росії по американському підприємству в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших.

Запоріжжя

Російські війська атакували Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Наслідки встановлюються. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Звуки вибухів було чути у Луцьку та Києві.

Чим Росія атакувала Україну? Скільки збили?

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що уночі і вранці 21 серпня російські війська атакували Україну 614 засобами повітряного нападу:

574-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із різних напрямків;

і безпілотниками-імітаторами різних типів із різних напрямків; чотирма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької та Воронезької областей РФ;

із повітряного простору Липецької та Воронезької областей РФ; двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із Воронезької області РФ;

із Воронезької області РФ; 19-тьма крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ;

із повітряного простору Саратовської області РФ; 14-тьма крилатими ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря;

із акваторії Чорного моря; однією ракетою невстановленого типу із Криму.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила:

546 російських БпЛА,

один «Кинджал»,

18 крилатих ракет Х-101,

12 крилатих ракет «Калібр».

Зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих засобів нападу (уламки) на 3-х локаціях.

Після зустрічі із Путіним на Алясці, що фактично вивела очільника КРемля із міжнародної ізоляції, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч президентів Росії та України у найближчі 2 тижні.

Росія не відмовляється від будь-яких форматів мирних переговорів щодо припинення війни проти України, заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров 19 серпня.

19 серпня. Європейські лідери, ймовірно, запровадять санкціїпроти Росії, якщо російський Путін відмовиться взяти участь у тристоронній зустрічі з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Президент України Зеленський 18 серпня у Вашингтоні зустрічався із президентом США Дональдом Трампом, генсеком НАТО, президенткою Єврокомісії та лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії і Фінляндії. Обговорювали шляхи припинення російської війни проти України.

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. За інформацією Politico, міністри оборони країн «коаліції охочих» планують зустрітися вже цього тижня, щоб почати погоджувати деталі гарантій безпеки для України.



