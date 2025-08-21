У Flex підтвердили пошкодження заводу в Мукачеві, наслідки оцінюють

Компанія Flex підтверджує ураження виробничого об’єкту в Мукачеві – про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода, яку надав директор з публічних комунікацій у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки Конор Філліпс.

«Я можу підтвердити, що наш завод у Мукачеві, Україна, був пошкоджений ракетним ударом вранці 21 серпня», – заявив він.

За словами представника компанії, були застосовані протоколи з евакуації. Кілька працівників та підрядників були поранені, і шестеро людей залишаються в лікарнях.

«Зараз ми оцінюємо масштаби пошкоджень нашого об’єкта, і наш План забезпечення безперервності бізнесу активовано. На цей момент наша головна мета – забезпечити безпеку та добробут наших працівників», – йдеться у коментарі.





Представник компанії наголосив, що виробничі потужності Flex у Мукачеві «суворо зосереджені на цивільному споживчому виробництві, включаючи кавоварки»:

«Цей об’єкт не виробляє, не постачає та не обслуговує жодної військової техніки чи компонентів, пов’язаних із обороною».

Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами й безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА й 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, один «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

Відомо про щонайменше одного загиблого у Львові, в кількох областях є поранені. Зокрема, у Мукачеві на Закарпатті російські військові ракетами «Калібр» влучили у цивільне підприємство. Відомо про 19 постраждалих.

У ДСНС повідомили, що площа пожежі в Мукачеві складає близько семи тисяч кв. м. Жителів Мукачівського й Ужгородського районів просять зачинити вікна й не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Міський голова Андрій Балога згодом уточнив, що російської атаки зазнав завод американської компанії з виробництва електроніки Flex у Мукачеві, який забезпечував роботою тисячі місцевих жителів.



