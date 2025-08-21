Доступність посилання

У Flex підтвердили пошкодження заводу в Мукачеві, наслідки оцінюють

Наслідки російського удару по американському підприємству на Закарпатті. Мукачеве, 21 серпня 2025
Наслідки російського удару по американському підприємству на Закарпатті. Мукачеве, 21 серпня 2025

Компанія Flex підтверджує ураження виробничого об’єкту в Мукачеві – про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода, яку надав директор з публічних комунікацій у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки Конор Філліпс.

«Я можу підтвердити, що наш завод у Мукачеві, Україна, був пошкоджений ракетним ударом вранці 21 серпня», – заявив він.

За словами представника компанії, були застосовані протоколи з евакуації. Кілька працівників та підрядників були поранені, і шестеро людей залишаються в лікарнях.

«Зараз ми оцінюємо масштаби пошкоджень нашого об’єкта, і наш План забезпечення безперервності бізнесу активовано. На цей момент наша головна мета – забезпечити безпеку та добробут наших працівників», – йдеться у коментарі.

Розбитий американський завод та атаковані втретє будинки: масований удар РФ по заходу України (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Розбитий американський завод та атаковані втретє будинки: масований удар РФ по заходу України (фотогалерея)


Представник компанії наголосив, що виробничі потужності Flex у Мукачеві «суворо зосереджені на цивільному споживчому виробництві, включаючи кавоварки»:

«Цей об’єкт не виробляє, не постачає та не обслуговує жодної військової техніки чи компонентів, пов’язаних із обороною».

Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами й безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА й 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, один «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

Читайте також: Долетіло до Закарпаття. Наслідки масованої повітряної атаки РФ по Україні

Відомо про щонайменше одного загиблого у Львові, в кількох областях є поранені. Зокрема, у Мукачеві на Закарпатті російські військові ракетами «Калібр» влучили у цивільне підприємство. Відомо про 19 постраждалих.

У ДСНС повідомили, що площа пожежі в Мукачеві складає близько семи тисяч кв. м. Жителів Мукачівського й Ужгородського районів просять зачинити вікна й не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Міський голова Андрій Балога згодом уточнив, що російської атаки зазнав завод американської компанії з виробництва електроніки Flex у Мукачеві, який забезпечував роботою тисячі місцевих жителів.

Удар РФ по Мукачеву: знищений американський завод, постраждав Паланок
