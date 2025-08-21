Повітряні сили ЗСУ: вночі війська РФ атакували Україну 574 БпЛА та 40 ракетами, є влучання на 11 локаціях

Російські війська вночі атакували 614 засобами повітряного нападу, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

У ЗСУ уточнюють, що РФ атакувала Україну:

- 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із різних напрямків;

- чотирма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької та Воронезької областей РФ;

- двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ;

- 19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ;

- 14 крилатими ракетами Калібр із акваторії Чорного моря;

- однією ракетою невстановленого типу із Криму.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 546 російських БпЛА, один «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.





Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Україні. Зокрема, війська РФ вдарили по Львову БПЛА та крилатими ракетами. Відомо про одну загиблу та трьох постраждалих. Через атаку пошкоджені десятки житлових будинків.

Також сили РФ вдарили по території одного з підприємств Мукачева, відомо про 12 постраждалих.

За даними місцевої влади, у Запоріжжі через російські удари є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.