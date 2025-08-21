ОВА: у Запоріжжі після атаки РФ є пошкодження на кількох промислових обʼєктах

Після російської атаки у Запоріжжі є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, вибуховою хвилею пошкоджені будинки поруч – в них вибиті вікна. Попередньо, постраждалих немає.

Федоров повідомив, що війська РФ завдали по Запоріжжю два удари.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.