Нічна атака РФ: у Мукачеві був удар по території підприємства, про вибухи повідомили у ще кількох містах

У Мукачеві вночі був російський удар по території одного з підприємств міста, повідомила у фейсбуці міськрада.

На місці події працюють рятувальні служби.

Російські війська атакували Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Наслідки встановлюються. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті було чути три вибухи – можливо це була робота ППО. Також про роботу протиповітряної оборони повідомляла місцева влада Києва.

Також у соцмережах пишуть про звуки вибухів в Луцьку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



