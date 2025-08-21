Нічна атака РФ: у Львові кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих через російський удар по Львову зросла до трьох людей, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Повідомили про ще одну третю постраждалу. Жінка, 38 років, у лікарні святого Пантелеймона.Поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень», – написав він у телеграмі.

За його даними, лікарі оцінюють стан постраждалої як середньої важкості.

Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Україні. Зокрема, війська РФ вдарили по Львову БПЛА та крилатими ракетами. Раніше було відомо про одну загиблу та двох постраждалих. Через атаку пошкоджені десятки житлових будинків.

Також сили РФ вдарили по території одного з підприємств Мукачева, відомо про 12 постраждалих.

За даними місцевої влади, у Запоріжжі через російські удари є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.