У Мукачеві через ракетний удар РФ постраждали 12 людей - влада

У Мукачеві через російський ракетний удар постраждали 12 людей, повідомляє у фейсбуці міськрада.

За повідомленням, на стаціонарному лікуванні перебуває п’ять пацієнтів, ще один переведений до обласної лікарні.



У Мукачеві на місці ракетного удару РФ виникла пожежа, працюють рятувальники. Влада просить місцевих жителів щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Раніше повідомлялось, що вночі 21 серпня сили РФ завдали удару по території одного з підприємств Мукачева.

За даними місцевої влади, війська РФ завдали по Запоріжжю два удари, є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає. Також про звуки вибухів повідомляли у Львові та Луцьку, у Києві працювали сили протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



