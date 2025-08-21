Влада: у Львові через атаку РФ загинула людина, десятки будинків пошкоджені

Через російський удар БПЛА та крилатими ракетами у Львові загинула людина, ще дві – травмовані, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його даними, через атаку пошкоджені десятки житлових будинків.

Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Україні. Зокрема, сили РФ вдарили по території одного з підприємств Мукачева, відомо про 12 постраждалих.

За даними місцевої влади, війська РФ завдали по Запоріжжю два удари, є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає. Також про звуки вибухів повідомляли у Львові та Луцьку, у Києві працювали сили протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.