У Львові пошкоджені 26 житлових будинків, частина з них вже втретє зазнали атак РФ – влада

Унаслідок російського обстрілу у Львові пошкоджені дитячий садочок, 26 житлових будинків, частина з них вже втретє зазнавали обстрілів, знищені 9 автомобілів. Про це Радіо Свобода розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.



За даними місцевої влади, мешканців одного будинку – це 17 людей – доведеться відселити. Їх переселять в тимчасове житло. Влада обіцяє постраждалим компенсацію на оренду квартир.

За останніми даними, внаслідок удару РФ у Львові загинув чоловік, ще троє людей зазнали поранень і перебувають у лікарнях міста.

38-річна жінка доставлена у шпиталь із травмами грудної клітки. Двоє чоловіків, 62 років з проникаючими пораненнями в голову і 53-річний з численними осколковими пораненнями, перебувають у важкому стані і їх медики оперують, повідомляє Перше медоб’єднання Львова.

Як повідомлялось, війська РФ вдарили по Львову БПЛА та крилатими ракетами. Відомо про одну загиблу та трьох постраждалих.

Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА та 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, один «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

Також був російський ракетний удар по території одного з підприємств Мукачева. За останніми даними, постраждали 15 людей.

Читайте також: Сибіга: російська ракета вдарила по американській компанії на Закарпатті

За даними місцевої влади, у Запоріжжі через російські удари є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.