Сибіга: російська ракета вдарила по американській компанії на Закарпатті

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська ракета вдарила по американській компанії з виготовлення електроніки на Закарпатті.



«Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв.Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військовими. Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні», – написав він у соцмережі Х.

Міністр зауважив, що це не перша атака Росії по американському підприємству в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших.

Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Україні. Зокрема, сили РФ вдарили по території одного з підприємств Мукачева, відомо про 12 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.