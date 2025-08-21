Доступність посилання

Крим Реалії
Новини | Події

У Мукачеві війська РФ вдарили «Калібрами» по цивільному підприємству, число постраждалих зросло – влада

Пожежа на одному із підприємств Мукачева, що виникла внаслідок російського повітряного удару. Закарпаття, Україна. 21 серпня 2025 року
У Мукачеві російські військові ракетами «Калібр» влучили у цивільне підприємство, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

Внаслідок цього постраждали, за останніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 15 людей.

Білецький зазначив, що двоє з них – у тяжкому стані.

«Було влучання в завод – це цивільна інфраструктура, де виготовлялися побутові прилади, це іноземна інвестиція. На жаль, дві ракети типу «Калібр» влучили у цей завод… ДСНС зараз бореться з полум’ям, ліквідовують його. О сьомій ранку також сьогодні на Закарпаття був приліт «Шахеду» в Хустському районі, немає постраждалих, але є пошкоджені приватні будинки», – повідомив Білецький в ефірі телемарафону.

У ДСНС уточнили, що площа пожежі в Мукачеві складає близько семи тисяч кв. м.

Жителів Мукачівського й Ужгородського районів просять зачинити вікна й не виходити на вулицю без нагальної потреби.

«У зв’язку з масштабною пожежею, що виникла після ракетного удару по підприємству в Мукачеві, у повітрі спостерігається значне задимлення. Продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я», – повідомив голова ОВА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська в ніч на 21 серпня масовано атакували Україну безпілотниками і ракетами, загалом запустивши 614 засобів повітряного нападу.

Зокрема, війська РФ вдарили по Львову БпЛА і крилатими ракетами. Відомо про одну загиблу людину і трьох постраждалих. Через атаку пошкоджені десятки житлових будинків.

За даними місцевої влади, у Запоріжжі через російські удари є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

