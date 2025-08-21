Волинь зазнала російської атаки БпЛА та ракетою, є незначні руйнування – ОВА

Луцьк та Волинська область зазнали російської атаки БпЛА та ракетою, є незначні руйнування будівель, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

За його словами, над Волинню було збито 12 повітряних цілей.



Наслідки уточнюються, інформації про загиблих та потерпілих немає.

Раніше у соцмережах писали про звуки вибухів в Луцьку.

Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА та 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, один «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

Зокрема, війська РФ вдарили по Львову БПЛА та крилатими ракетами. Відомо про одну загиблу та трьох постраждалих. Через атаку пошкоджені десятки житлових будинків.

Також був російський ракетний удар по території одного з підприємств Мукачева. За останніми даними, постраждали 15 людей.

За даними місцевої влади, у Запоріжжі через російські удари є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.