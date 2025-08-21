Франція: удари РФ по Україні показують «відсутність бажання серйозно брати участь у переговорах»

Франція засудила російські удари по Україні в ніч на 21 серпня, заявивши, що вони ілюструють небажання Росії брати участь у мирних переговорах. Про це йдеться в заяві МЗС Франції.

«Хоча Росія стверджує про готовність до переговорів, вона одночасно продовжує свої смертельні атаки на українську територію, запускаючи 574 безпілотники і 40 ракет по житлових районах», – йдеться в заяві.

«Ці атаки, наймасовіші за місяць, ілюструють відсутність бажання Росії серйозно брати участь у мирних переговорах. Вони вкотре демонструють необхідність зупинити вбивства, а отже, необхідність підтримувати і посилювати тиск на Росію. Франція підтверджує свою підтримку ініціативи президента Трампа щодо справедливого і міцного миру і продовжуватиме рішуче працювати разом з Україною та її партнерами», – додали в МЗС Франції.

Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами й безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА й 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, один «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

Відомо про щонайменше одного загиблого у Львові, в кількох областях є поранені. Зокрема, у Мукачеві на Закарпатті російські військові ракетами «Калібр» влучили у цивільне підприємство. Відомо про 19 постраждалих.

У ДСНС повідомили, що площа пожежі в Мукачеві складає близько семи тисяч кв. м. Жителів Мукачівського й Ужгородського районів просять зачинити вікна й не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Міський голова Андрій Балога згодом уточнив, що російської атаки зазнав завод американської компанії з виробництва електроніки Flex у Мукачеві, який забезпечував роботою тисячі місцевих жителів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.