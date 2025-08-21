Російська атака: на Рівненщині поранена жінка, її госпіталізували – ДСНС

Внаслідок російського масованого удару поранена жителька Рівненської області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 21 серпня:

«Через масовану російську атаку на Рівненщині постраждала 67-річна жінка: її госпіталізували до лікарні!»

ДСНС додає, що внаслідок падіння уламків у Рівному загорівся житловий будинок. Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу.

Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА та 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, один «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр». Відомо про щонайменше одного загиблого у Львові, в кількох областях є поранені.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



