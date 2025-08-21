Міненерго повідомляє про російський удар по об’єкту газотранспортної системи

У ніч з 20 на 21 серпня російського удару БпЛА зазнав один із об’єктів газотранспортної системи України, повідомляє у фейсбуці Міністерство енергетики.



За даними міністерства, завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано. Триває оцінка завданих збитків.

Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА та 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, один «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська, серед іншого, завдали ударів по об’єктах енергетики.

У соцмережах поширювали відео пожежі після атаки БпЛА на Дніпропетровщині. Місцева влада повідомила, що у Юр’ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж –постраждав 48-річний чоловік, понівечена інфраструктура.

Російські військові в ніч на 19 серпня здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети й ударні безпілотники, внаслідок чого виникли масштабні пожежі.

За даними Міненерго, від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



