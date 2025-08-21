ОВА: армія РФ вранці вдарила з артилерії по Херсону, є загиблий і поранені

Російська армія вранці вкотре з артилерії обстріляла Дніпровський район Херсона, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, через російський обстріл травм, несумісних з життям, зазнав 61-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Також місцева влада повідомляє про п’ятьох постраждалих – у 18-річної дівчини та 48-річної жінки діагностували вибухові травми та контузії, у 54-річного і 77-річного чоловіків – вибухові травми та поранення ніг. Стан останнього лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Також легких поранень зазнала 55-річна жінка, у якої діагностували вибухову травму та забій ноги.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.