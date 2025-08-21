ОВА: на Сумщині російські дрони атакували автівку медиків

На Сумщині у Середині-Буді російські дрони атакували транспорт медиків, коли машина виїхала для надання паліативної допомоги пацієнту. Про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його даними, у момент удару медик перебував у квартирі, а водій – біля під’їзду: обидва залишилися неушкодженими.



Згодом сили РФ знову вдарили по громаді – постраждав цивільний чоловік, його госпіталізували, додав Григоров.

Про російські атаки БпЛА по цивільним, а також по автівках медиків повідомляється регулярно. Найчастіше такі повідомлення надходять з Херсонщини.

Правозахисна організація Human Rights Watch у своєму звіті, оприлюдненому в червні, писала, що війська РФ неодноразово використовували дрони для навмисних нападів на цивільне населення й цивільні об’єкти в Херсоні, що є серйозним порушенням законів війни і, очевидно, становить воєнні злочини і злочини проти людяності.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



