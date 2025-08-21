Вночі і під ранок 21 серпня армія Росії здійснила чергову повітряну атаку на Україну – цього разу основний удар прийшовся на західні регіони, зокрема, Львівщину та Закарпаття.

У Львові та області внаслідок російських ударів пошкоджені житлові будинки, троє людей отримали поранення, один чоловік загинув. На Закарпатті російські ракети атакували цивільне підприємство американської компанії Flextronics (Flex), що виробляє електроніку. На цей удар відреагували президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Останній нагадав, що це не перший удар Росії по американському підприємству в Україні. На початку року російська арамія атакувала офіси компанії Boeing у Києві.

Фото: Радіо Свобода, Reuters, офіційні джерела