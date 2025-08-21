Доступність посилання

Розбитий американський завод та атаковані втретє будинки: масований удар РФ по заходу України (фотогалерея)

Вночі і під ранок 21 серпня армія Росії здійснила чергову повітряну атаку на Україну – цього разу основний удар прийшовся на західні регіони, зокрема, Львівщину та Закарпаття.

У Львові та області внаслідок російських ударів пошкоджені житлові будинки, троє людей отримали поранення, один чоловік загинув. На Закарпатті російські ракети атакували цивільне підприємство американської компанії Flextronics (Flex), що виробляє електроніку. На цей удар відреагували президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Останній нагадав, що це не перший удар Росії по американському підприємству в Україні. На початку року російська арамія атакувала офіси компанії Boeing у Києві.

Фото: Радіо Свобода, Reuters, офіційні джерела

Такий вигляд після російського удару має атакований завод компанії Flextronics на Закарпатті. В Україні компанія працює із 2002 року, локалізувавши високотехнологічне виробництво у Мукачеві.За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, удар по підприємству призвів «до серйозних пошкоджень та жертв». Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що по заводу Росія застосувала дві ракети типу «Калібр»
За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, удар по підприємству призвів «до серйозних пошкоджень та жертв». Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що по заводу Росія застосувала дві ракети типу «Калібр»
У Львові під атакою опинилися житлові будинки – деякі з них уже втретє за час повномасштабної війни Росії проти України
Люди біля будинків, у яких вибухова хвиля вибила війкна. Львів, 21 серпня
Унаслідок російського обстрілу пошкоджені дитячий садочок, 26 житлових будинків, знищені 9 автомобілів. Про це Радіо Свобода розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко
За даними місцевої влади, мешканців одного будинку – це 17 людей – доведеться відселити. Їх переселять у тимчасове житло. Влада обіцяє постраждалим компенсацію на оренду квартир
Люди прибирають на місці удару. Львів, 21 серпня
Одна із пошкоджених квартир у Львові
«Ворог здійснив комбіновану атаку «Шахедами» та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни», – написав мер Львова Андрій Садовий
Російська армія також атакувала об'єкти на Львівщині. На цьому фото рятувальники працюють над ліквідацією пожежі в області
Дитячий одяг, вкритий пилом та уламками, в атакованому житловому будинку у Скнилові. Львівщина, 21 серпня 2025 року
У зв'язку з російською повітряною атакою на західні терени України Польща піднімала у повітря військову авіацію
Жінка проходить повз атакований Росією будинок у Скнилові. Львівщина, 21 серпня 2025 року
Дрони та ракети, які атакували захід, проходили транзитом, зокрема через Чернігівщину, Київщину, Житомирщину. Багато киян провели ніч у метро під час багатогодинної повітряної тривоги
Сили ППО зюивають повітряні цілі у небі над столицею
Діти в столичному метро під час повітряної атаки РФ.За кілька днів до атаки президент Росії Володимир Путін отримав листа від першої леді США Меланії Трамп, де йшлося про дітей: «У кожної дитини в серці одні й ті ж тихі мрії, незалежно від того, народилася вона в сільській місцевості або в чудовому мегаполісі. Вони мріють про кохання, можливості та безпеку»
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
