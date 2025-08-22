ДСНС: пожежу після удару РФ у Мукачеві досі гасять

У Мукачеві на Закарпатті досі триває гасіння пожежі, що спалахнула внаслідок російського удару в ніч на 21 серпня, повідомила вранці 22 серпня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«До гасіння й ліквідації наслідків залучені 54 рятувальники і 15 одиниць техніки. Також працюють два пожежні потяги «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в ДСНС повідомляли, що площа пожежі в Мукачеві складає близько семи тисяч кв. м. Жителів Мукачівського й Ужгородського районів просили зачинити вікна й не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Міський голова Андрій Балога згодом уточнив, що російської атаки зазнав цивільний завод американської компанії з виробництва електроніки Flex у Мукачеві, який забезпечував роботою тисячі місцевих жителів.

У Закарпатській ОВА заявили, що згаданий завод є стратегічним підприємством для Закарпаття і лише від початку року сплатив понад 285 мільйонів гривень податків, які йшли на розвиток області.

За даними ОВА, внаслідок удару в Мукачеві постраждали 23 людини.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами й безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА й 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, одного «Кинджала», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

Читайте також: Долетіло до Закарпаття. Наслідки масованої повітряної атаки РФ по Україні