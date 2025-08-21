Атака РФ: голова Закарпаття повідомив про зростання кількості постраждалих у Мукачеві

Кількість постраждалих через російський удар по Мукачівській громаді зросла до 23, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький увечері 21 серпня.

«У стаціонарі перебуває 6 пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одна пацієнтка після операції», – заявив він.

Решта поранених, за словами голови області, отримали амбулаторну допомогу. Переважно в них гостра реакція на стрес, підвищений тиск та легкі травми.





Білецький додав, що мав розмову з інвестором та директором підприємства, яке зазнало удару:

«Ми обговорили можливість релокації виробництва і першочергово – забезпечення робочих місць для людей, які залишилися без праці. Йдеться про близько 2500 працівників».

Білецький назвав завод стратегічним для Закарпаття, зазначивши, що від початку року він сплатив понад 285 мільйонів гривень податків.

Раніше в компанії Flextronics (Flex) підтвердили ураження заводу в Мукачеві. За словами представника компанії Конора Філліпса, наслідки атаки наразі оцінюють. Водночас Філліпс наголосив, що підприємство виробляло винятково товари цивільного призначення.





Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами й безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА й 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, один «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

Відомо про щонайменше одного загиблого у Львові, в кількох областях є поранені. Зокрема, у Мукачеві на Закарпатті російські військові ракетами «Калібр» влучили у цивільне підприємство. Відомо про 19 постраждалих.

Міський голова Андрій Балога згодом уточнив, що російської атаки зазнав завод американської компанії з виробництва електроніки Flex у Мукачеві, який забезпечував роботою тисячі місцевих жителів.