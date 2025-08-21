ОВА: у Мукачеві зросла кількість постраждалих через ракетну атаку РФ

У Мукачеві кількість постраждалих через російську ракетну атаку зросла до 19 людей, повідомив у телеграмі голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

Раніше повідомлялось про 15 постраждалих.

«Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають 6 пацієнтів: троє з травмами нижніх кінцівок і таза, один з тупою травмою черева, один з травмою та забоєм головного мозку, у одного – осколкові поранення голови, пошкодження ока та вуха). Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані», – написав він у телеграмі.

За даними голови ОВА, наймолодшій із травмованих – 22 роки, найстаршому – 63.

Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА та 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, один «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

Зокрема, у Мукачеві російські військові ракетами «Калібр» влучили у цивільне підприємство. Раніше повідомлялось про 15 постраждалих.

У ДСНС повідомили, що площа пожежі в Мукачеві складає близько семи тисяч кв. м. Жителів Мукачівського й Ужгородського районів просять зачинити вікна й не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Міський голова Андрій Балога згодом уточнив, що російської атаки зазнав завод американської компанії з виробництва електроніки Flex у Мукачеві, який забезпечував роботою тисячі місцевих жителів.

Президент Володимир Зеленський у своєму телеграмі заявив, що РФ вночі «встановила один зі своїх божевільних антирекордів». «Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово», – написав він.

Сама компанія про наслідки атаки не повідомляє.

За даними Opendatabot, у штаті заводу нині працюють близько 2,5 тисяч людей. Як повідомляла місцева влада, Flex є найбільшим платником податків Мукачева.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.