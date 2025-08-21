«Американські компанії – не гарантія безпеки» – депутат Ради Жупанин про удар Росії по заводу на Закарпатті

Російський удар по підприємству Flex у Мукачеві, одному з найбільших роботодавців Закарпаття, продемонстрував, що присутність американського бізнесу в Україні не захищає від агресії, заявив народний депутат із фракції «Слуга народу» Андрій Жупанин.

«Коли Україну штовхали до підписання угоди про надра, то нам заявляли, що будуть американські компанії в Україні, таким чином ми хочемо відмовитися від якихось реальних гарантій безпеки. Нам казали, що будуть американські компанії, і відповідно, нам не потрібні ніякі гарантії безпеки, тому що вони можуть бути більш гарантованими, ніж діяльність американських компаній на території України. Як ви бачите, воно не працює», – сказав він в ефірі Радіо Свобода.

Водночас він наголосив, що удар не вплине критично на економіку області, адже бюджет Закарпаття не залежить від одного підприємства. Однак удар вплине на настрій людей, адже «є чітке розуміння, що немає жодного безпечного регіону».

До цього регіон вважався відносно безпечним, адже з початку війни по ньому майже не завдавали ударів. «Потрібно розуміти, що війна не має меж, і вона не обмежується областями і гори нас не захистять, як думали багато закарпатців», – підкреслив Жупанин.

Раніше в компанії Flextronics (Flex) підтвердили ураження заводу в Мукачеві. За словами представника компанії Конора Філліпса, наслідки атаки наразі оцінюють. Водночас Філліпс наголосив, що підприємство виробляло винятково товари цивільного призначення.

Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами й безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА й 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, один «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

Відомо про щонайменше одного загиблого у Львові, в кількох областях є поранені. Зокрема, у Мукачеві на Закарпатті російські військові ракетами «Калібр» влучили у цивільне підприємство.

Міський голова Андрій Балога згодом уточнив, що російської атаки зазнав завод американської компанії з виробництва електроніки Flex у Мукачеві, який забезпечував роботою тисячі місцевих жителів.