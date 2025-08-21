Президент Угорщини видалив згадку Росії із заяви про удар по Україні

Президент Угорщини Тамаш Шуйок видалив згадку Росії із заяви про нічний удар дронами по Україні. У тексті він висловлює підтримку жителям атакованого російськими військами міста Мукачево в Закарпатській області.

Заява президента була опублікована після масштабного нічного удару російських військ по Україні, пише угорська служба Радіо Свобода.

«Я висловлюю глибоке співчуття постраждалим в результаті російського ракетного удару по Мукачеву і бажаю їм якнайшвидшого й повного одужання», – написав він у своїй початковій заяві, опублікованій у фейсбуці 21 серпня.

Пост був видалений невдовзі після публікації, і на його місці з’явилася майже ідентична заява, з якої було прибрано слово «російського» (orosz по-угорськи) з першого речення.

Пресслужба президента Угорщини не відповіла на запит Радіо Свобода щодо причин такого коригування.

Мукачеве розташоване за 30 кілометрів від кордону України й Угорщини. У місті мешкає велика угорська громада. Внаслідок російської атаки там постраждали 19 осіб.

Заява президента Угорщини була скоригована на тлі переговорів щодо можливої організації саміту Росія – Україна у Будапешті. При цьому точне місце і час для зустрічі ще не визначене.

Тим часом, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, реагуючи на масований російський удар по Україні, не згадав, ані що удару завдала Росія, ані постраждалого Мукачева.



