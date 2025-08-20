«Україна вже отримувала гарантії в Будапешті» – Туск про вибір місця для переговорів Зеленського і Путіна

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував ідею можливого проведення переговорів лідерів України і Росії щодо припинення війни в Будапешті. При цьому він загадав Будапештський меморандум 1994 року, який надавав Україні «гарантії безпеки» в обмін на відмову від ядерної зброї, успадкованої після розпаду СРСР.

«Будапешт? Не всі це пам’ятають, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії і Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце», – написав Туск 20 серпня в соцмережі Х.

Напередодні агенції Bloomberg і Reuters із посиланням на свої джерела повідомили, що президент США Дональд Трамп у понеділок телефонував угорському прем’єру Вікторові Орбану після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами, щоб обговорити, зокрема, можливість проведення в столиці Угорщини Будапешті потенційних майбутніх переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським щодо припинення війни РФ.

Після переговорів із Зеленським і європейськими лідерами 18 серпня президент США оголосив, що він готує зустріч на рівні лідерів між Україною й Росією, і допустив, що потім пройде і тристоронній саміт за його участю.

Точні час і місце проведення досі незрозумілі. Як локацію, крім Будапешта, називали також Женеву в Швейцарії, Стамбул у Туреччині, а сам Трамп раніше припускав Аляску. В офісі Олександра Лукашенка також запропонували Мінськ.